Regina Elisabetta a rischio Covid: "Ore di ansia". Da Palazzo non parlano ma...

La Regina Elisabetta a rischio Covid. Sono ore di paura e ansia a Buckingham Palace per Sua Maestà dopo che il principe Carlo è risultato positivo al virus. L’erede al trono, infatti, aveva incontrato la madre, 95 anni, due giorni prima di scoprire di essere stato contagiato per la seconda volta (la prima a marzo 2020 quando accusò lievi sintomi). Entrambi sono vaccinati con tre dosi ma l’entourage della Corona non ha voluto comunicare se Elisabetta abbia contratto o no il Coronavirus.

Secondo quanto riportano tutti i principali tabloid inglesi, la sovrana farà un tampone tutti i giorni per una settimana e le sue condizioni di salute verranno strettamente monitorate perché il booster risale a ottobre 2021 e la protezione potrebbe non essere sufficiente contro la variante Omicron. Inoltre, non è un mistero che, dopo un breve ricovero a ottobre, i medici abbiano raccomandato a “The Queen” il massimo risposo.

Fonti bene informate riferiscono che Elisabetta non soffre di patologie serie, ma si è affaticata perché “ha continuato a comportarsi come una 70enne quando ha più di 90 anni”. A giugno, la Regina festeggerà il Giubileo di Platino, ossia i 70 anni di regno, e vuole arrivarci nella miglior forma possibile.

