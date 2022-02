Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel

09 febbraio 2022 a

Giallo sulla morte di Luc Montagnier. Nelle ultime ore si è sparsa la voce della morte del Premio Nobel per la Medicina. La notizia è stata lanciata con un tweet da FranceSoir che, però, per il momento non è stata confermata da altre fonti. Ma neppure è giunta una smentita dal diretto interessato. Nel tweet si legge: "Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto pacificamente l'8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 - 8 febbraio 2022".

Dal suo account personale su Twitter, il direttore di FranceSoir, Xavier Azalbert, ha ribadito la notizia e aggiunto ulteriori dettagli. Negli ultimi mesi Montagnier è diventato un punto di riferimento per tutto l'universo no-vax per le sue posizioni sui vaccini. Per questo il mistero che avvolge la sua morte continua ad alimentare il mistero.

La France perd un grand monsieur dans la crisehttps://t.co/3u7FkQA0wS — Xavier Azalbert, compte personnel (@xazalbert) February 9, 2022

