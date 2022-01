Thierry Breton attacca Big Tech, ma è un boomerang clamoroso: è lui il primo a violare le regole

Incredibile scivolone di Thierry Breton, il francese che Ursula von Der Leyen ha scelto come commissario per il mercato interno e i servizi della Ue. Attacca Big Tech, promettendo pugno duro per la loro violazione di regole e proprietà intellettuale. E per rendere l'idea il primo a violare regole e proprietà intellettuale è proprio lui, Breton. Che usa a suo piacimento un frammento di un celebre film di Sergio Leone senza averne i diritti...

It’s time to put some order in the digital “Wild West”.



A new sheriff is in town — and it goes by the name #DSA. pic.twitter.com/7YByqyTdX1