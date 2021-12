Attacchi contro cristiani, ebrei e omosessuali, la Francia chiude la moschea

14 dicembre 2021 a

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato di aver «avviato» la procedura per la chiusura amministrativa della Grande Moschea di Beauvais che potrebbe durare fino a sei mesi, a causa della radicalità dei sermoni tenuti nel luogo. «Oggi abbiamo avviato la chiusura della moschea di Beauvais, è del tutto inaccettabile che combatta contro cristiani, omosessuali ed ebrei», ha dichiarato a CNews il ministro dell’Interno, stando a quanto riporta Le Parisien.

La grande moschea di Beauvais era nel mirino delle autorità da alcune settimane. La prefettura dell’Oise aveva infatti intenzione di chiudere per sei mesi la grande moschea. Uno degli imam è criticato in particolare per i suoi sermoni del venerdì ritenuti troppo radicali.

