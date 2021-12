La Regina Elisabetta punisce Meghan Markle e premia Kate Middleton. L'indiscrezione sui regali

12 dicembre 2021 a

"Punisce Meghan Markle e premia Kate Middleton?". Secondo i bene informati la Regina Elisabetta non avrebbe fatto gli stessi regali alle mogli dei principi William e Harry. La voce sarebbe stata confermata durante il concerto di canti natalizi "Together at Christmas" che si è tenuto mercoledì all'Abbazia di Westminister, alla presenza dei reali d'Inghilterra. La duchessa di Cambridge, in particolare, è stata immortalata con un paio di orecchini con zaffiri e diamanti, un prestito della Sovrana.

Secondo Daniela Elser, esperta reale, si tratta della seconda volta per la moglie di William con i gioielli provenienti direttamente dai cassetti di Sua Maestà. E questa sarebbe dunque la prova che non si tratterebbe più di un prestito ma di un regalo alla duchessa. All'ex attrice americana la Regina avrebbe prestato solo una volta la tiara nuziale in occasione del matrimonio con Harry. "L'ex attrice potrebbe possedere pezzi che erano appartenuti personalmente a Diana, principessa del Galles" ha spiegato sempre l'esperta.

