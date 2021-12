Grecia, il prete ortodosso si scaglia contro Papa Francesco: "Sei eretico"

04 dicembre 2021 a

Mentre Papa Francesco entrava nell'arcivescovado ortodosso di Atene, per incontrare Ieronymos II, la polizia locale ha bloccato un anziano sacerdote ortodosso, fuori dall'edificio, che si è gettato per terra urlando in greco "Papa sei eretico".

L'uomo è stato allontanato senza disordini. Secondo alcuni testimoni il sacerdote avrebbe gridato abbastanza forte da farsi sentire dal Pontefice. Dopo essere caduto a terra è stato trascinato via dall’arcivescovado sollevato dalla polizia.

