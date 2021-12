Uomo armato davanti all'Onu, Palazzo di vetro in lockdown

02 dicembre 2021 a

A causa della presenza di un uomo armato davanti al quartier generale dell'Onu a Manhattan, i responsabili della sicurezza hanno deciso di mettere in lockdown il Palazzo di Vetro. Lo ha riferito il portavoce Onu Stephan Dujarric. In un video che circola sui social media è visibile l’uomo, un bianco con capelli grigi, che imbracciando un fucile passeggia davanti alla sede, mentre la polizia gli intima di gettare l’arma.

L’uomo armato che ha provocato la chiusura del Palazzo di Vetro Onu «non pone rischio per la popolazione». Lo ha affermato la polizia, mentre un esponente Onu ha riferito che si tratta di un tentato suicidio. Le immagini che arrivano da New York mostrano un uomo circondato da agenti che cammina su e giù lungo il marciapiede con una pistola in mano. «L’incidente tra la 42esima e la prima è in corso, non c’è attualmente nessun rischio per la popolazione», ha fatto sapere la polizia, che sta negoziando.

