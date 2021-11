È ufficiale, Kamala Harris prima donna presidente degli Stati Uniti. Cosa succede a Joe Biden, "motivi di salute"

19 novembre 2021 a

Kamala Harris sarà ufficialmente la prima presidente donna degli Stati Uniti. Accadrà presto ma durerà poco, probabilmente qualche ora. Giusto il tempo necessario per Joe Biden di fare una colonscopia. La legge americana infatti prevede che in caso di momentaneo impedimento, come un'anestesia, il presidente degli Stati Uniti deve cedere il potere al suo vice.

Il test clinico di "sleepy" Joe è di routine e, facendo i dovuti scongiuri, tornerà presto al comando ma quando sarà sotto anestesia la Harris (57 anni, nera e con origini asiatiche) sarà la prima donna a detenere il controllo dell'esercito e dei codici nucleari.

Qualche tempo fa aveva destato un certo clamore la scelta di Donald Trump che per gli stessi, dolorosi esami aveva scelto di non essere sedato pur di non cedere il potere.

Il retroscena è contenuto nel libro scritto da Stephanie Grisham, l’ex addetto stampa di Trump, “I’ll Take Your Questions Now”. Nel 2019 l'allora presidente Trump doveva sottoporsi a un esame diagnostico di routine, una colonscopia, ma pretese da tutto lo staff il silenzio più assoluto e una volta nella struttura sanitaria, il centro ospedaliero Walter Reed, rifiutà l'anestesia. Trump non voleva lasciare neanche per un momento il suo ruolo di commander in chief al suo vice, Mike Pence, ma temeva anche di finire al centro della satira televisiva per la natura dell'esame invasivo...

