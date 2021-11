Solo bla bla bla, così l'attivista sfotte Barack Obama

08 novembre 2021 a

a

a

«Signor Obama, avevo 13 anni quando lei ha promesso un finanziamento di 100 miliardi di dollari per la tutela del clima. Gli Stati Uniti hanno infranto quella promessa, che costerà delle vite in Africa. Il Paese più ricco del mondo non sta facendo abbastanza in termini di fondi stanziati. Vogliamo i fatti». Sono le parole con cui l’attivista 24enne Vanessa Nakate, paladina ugandese della lotta contro il cambiamento climatico in Africa, ha attaccato su Twitter l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama - che ha tenuto il suo discorso alla Cop26, il summit sul clima delle Nazioni Unite in corso a Glasgow - accusandolo di aver fatto solo «bla bla bla» in 12 anni.

Nakate ha allegato al suo messaggio un video risalente alla Cop15 di Copenaghen nel 2009, in cui Obama promise un sostanzioso intervento per salvare il clima, invitando l’ex presidente ad agire con l’hashtag #ShowUsTheMoney.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.