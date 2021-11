Marilia Mendonca, le ultime immagini della star prima dell'incidente aereo in Brasile

06 novembre 2021 a

a

a

Ecco le ultime immagini di Marília Mendonça, star brasiliana della musica leggera, vincitrice dell'ultimo Latin Grammy, popolarissima in Brasile e sui social dove aveva milioni di seguaci a soli 26 anni. Sta salendo sull'aereo privato per andare a un concerto che avrebbe dovuto tenere stasera.

Marilia è morta in un incidente aereo mentre si recava a un concerto. L'ufficio stampa di Mendonca ha confermato la sua morte in un comunicato e ha detto che anche altri quattro passeggeri del volo sono morti. Il loro aereo si è schiantato tra la città natale di Mendonca, Goiania, e Caratinga, una piccola città nello stato di Minas Gerais situata a nord di Rio de Janeiro. Anche la polizia dello Stato di Minas Gerais ha confermato la morte di Mendonca, senza fornire dettagli sulla causa dell'incidente, avvenuto poco prima dell'arrivo. Fotografie e video mostrano l'aereo che giace appena sotto una cascata; Mendonca aveva pubblicato un video ieri pomeriggio che la mostrava mentre camminava verso l'aereo, con la custodia della chitarra in mano.

Nella serata di venerdì, la notizia ha scatenato un'ondata di tristezza sui social media da ogni angolo del Brasile, tra fan, politici, musicisti e calciatori. Il suo account Instagram conta 38 milioni di follower. "Mi rifiuto di crederlo, mi rifiuto e basta", ha scritto su Twitter la star del calcio brasiliano Neymar, che è un amico di Mendonca. Anche il governo brasiliano ha espresso le sue condoglianze. Il presidente Jair Bolsonaro ha usato i social media per ricordare la scomparsa "di uno dei più grandi artisti della sua generazione. L'intero Paese è sotto shock". La giovane star lascia un figlio, che compirà due anni il mese prossimo.

Anche le immagini terribili dello schianto sul greto di un fiume di quell'aereo dove Marìlia aveva da poco pranzato filmandosi sono finite sui social. Nulla da fare per nessuno degli occupanti e il Brasile è in lutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.