Cop26, figuraccia di Biden. "Sleepy Joe" colpisce ancora e si addormenta

01 novembre 2021 a

“Sleepy Joe”. Mai soprannome fu più azzeccato. Dopo le tante figuracce degli scorsi mesi Joe Biden è tornato a far parlare di sé in negativo alla Cop26, la conferenza sul clima andata in scena a Glasgow in Scozia. Il presidente degli Stati Uniti non riesce a tenere gli occhi aperti e alla fine è il sonno a vincere. Provvidenziale l’intervento di un assistente che sveglia il bell’addormentato.

“Mi scuso per il fatto che Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. Faremo la nostra parte per ridurre le emissioni. Non dovrei scusarmi, ma mi scuso per il fatto che gli Stati Uniti, l'ultima amministrazione, si sono ritirati dagli accordi di Parigi e ci hanno messo in una situazione un po' difficile", ha detto poi Biden nel suo discorso. Il ritorno all'accordo di Parigi è stata una delle prime mosse ufficiali di Biden dopo essersi insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

