Usa, Jen Psaki positiva al Covid: la portavoce del presidente Biden era vaccinata con doppia dose

È risultata positiva al Covid 19 la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nonostante si fosse vaccinata con doppia dose. La Psaki non ha partecipato a viaggio in Europa dopo che alcuni familiari erano risultati contagiati dal coronavirus. In una nota ufficiale è la stessa portavoce a spiegare come siano andate le cose: martedì scorso 26 ottobre ha incontrato il presidente americano all'aperto, rispettando il distanziamento e con la mascherina. Poi è risultata positiva al Covid-19 alcuni giorni dopo aver rinunciato a partecipare al G20 in Italia con il presidente perché alcuni membri della sua famiglia si erano ammalati.

"Mercoledì, in coordinamento con la dirigenza senior della Casa Bianca e il team medico, ho preso la decisione di non intraprendere il viaggio all'estero con il Presidente - spiega in un tweet sul suo account ufficiale - a causa di un'emergenza familiare, in cui i membri della mia famiglia risultavano positivi al COVID-19. Da allora, mi sono messa in quarantena e sono risultata negativa (tramite PCR) al COVID mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia, oggi sono risultata positiva" racconta la Psaki.

La portavoce della Casa Bianca ha precisato di non avere avuto contatti stretti di persona con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden o con membri anziani dello staff a partire da mercoledì in poi. "Ho visto l'ultima volta il presidente martedì, quando ci siamo seduti fuori a più di un metro e ottanta di distanza e indossavamo mascherine", ha spiegato la Psaki.

Sharing full statement and grateful I am vaccinated and for the amazing Biden team pic.twitter.com/QDokXo47dK — Jen Psaki (@PressSec) October 31, 2021

