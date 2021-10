Regina Elisabetta, le ultime notizie da Buckingham Palace: come sta davvero dopo il ricovero

Giada Oricchio 27 ottobre 2021 a

Prima lo stop al Martini serale, poi il divieto di rispettare la visita ufficiale in Irlanda del Nord, il ricovero di una notte per “esami preliminari” e il riposo forzato. E allora: come sta Elisabetta II? Quali sono le reali condizioni di salute? La domanda campeggia sui tabloid anche perché è arrivato un altro forfait.

Con un comunicato ufficiale Buckingham Palace ha fatto sapere che la sovrana deve rinunciare “con rammarico” a presenziare alla Cop26, la conferenza Onu sul clima al via domenica 31 ottobre a Glasgow. C’è una discrasia: da una parte la Regina appare di buon umore, dotata di spirito fulminante e in forma, dall’altra i medici raccomandano cautela e prudenza. Forse i primi 15 giorni di ottobre sono stati troppo gravosi per Sua Maestà che a 95 anni ha mantenuto fede a 19 impegni ufficiali, è rimasta in piedi per un’ora ad accogliere un gruppo di investitori a Windsor e ha tenuto una serie di interventi virtuali.

La Regina non sembra avere problemi di salute specifici, se non qualche acciacco dovuto all’età. Il day hospital di pochi giorni fa era dovuto a un principio di raffreddore che poi l’ha costretta ad “abdicare” alla consueta passeggiata mattutina con gli amati cagnolini corgi. Sembrano piccoli segnali: lo staff medico ribadisce che si tratta solo di “sensate precauzioni” però ha provato a mantenere nascosta la verità "manipolando" il protocollo (quando la Regina non dorme al castello di Windsor va cambiata la bandiera, mentre in questo caso ne è stata issata una più piccola, nda). L’obiettivo di Buckingham Palace è uno ed è chiaro: festeggiare nel migliore dei modi e nel massimo splendore il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta, la monarca più amata dai suoi sudditi.

