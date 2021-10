Come sta la regina Elisabetta, notte in ospedale e sudditi in ansia

Giada Oricchio 22 ottobre 2021 a

E’ mistero sulla salute di Elisabetta II ricoverata e dimessa dall’ospedale nel giro di 24 ore. A sorpresa, Sua Maestà ha trascorso la notte di mercoledì al King Edward VII di Londra e giovedì è rientrata al castello di Windsor. Buckingham Palace ha diffuso uno stringato comunicato in merito alla vicenda: “A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E' tornata al Castello di Windsor all'ora di pranzo e resta in buono spirito”.

E’ la prima volta in otto anni che la sovrana passa la notte in ospedale e succede al termine di tre settimane molto impegnative sul fronte degli appuntamenti istituzionali. Secondo l’agenzia britannica Pa, il breve ricovero sarebbe stato deciso per “ragioni pratiche” cioè consentire alla monarca di sottoporsi a una serie di controlli o esami ritenuti necessari. Elisabetta, a 95 anni, è la più longeva nella storia della monarchia britannica ed è apparsa sempre in gran forma, ma qualcosa sembra non convincere i medici che prima le hanno imposto lo stop al Martini serale, poi in “via precauzionale” le hanno imposto un paio di giorni di riposo annullando il viaggio in Irlanda del Nord.

Le parve e laconiche dichiarazioni alimentano i dubbi della stampa sul reale stato di salute di Elisabetta e i tabloid iniziano a chiedersi se possa sostenere gli attuali ritmi di lavoro o se piuttosto debba centellinare la sua presenza in vista dei festeggiamenti del Giubileo di Platino, i 70 anni di regno, previsti per giugno 2022. Intanto lo staff fa sapere che la Regina si sarebbe già dedicata a qualche “leggero” adempimento, in attesa di ricevere i capi di Stato alla conferenza per il clima COP26 che si terrà a Glasgow a partire dal 31 ottobre.

