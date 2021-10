Donald Trump lancia "Truth", ecco la sua nuova piattaforma social: "Contro la tirannia dei Big Tech"

21 ottobre 2021 a

Lo aveva promesso e minacciato alcuni mesi fa. E ora Donald Trump lo annuncia ufficialmente: lancerà la sua nuova piattaforma social, contro la "tirannia dei Big Tech". Si chiamerà "TRUTH Social". Sono passati 9 mesi da quando il tycoon è stato espulso dai social media per il suo ruolo nell'incitare l'insurrezione del Campidoglio del 6 gennaio. E il movente dichiarato da Trump nel lanciare il Trump Media & Technology Group e la sua app TRUTH Social è proprio creare un rivale per le società Big Tech (si legga Twitter e Facebook, ma non solo) che lo hanno escluso e gli hanno negato il megafono che è stato fondamentale per la sua ascesa nazionale.

La piattaforma sarà disponibile tramite app su Apple Store come versione beta in prova per una serie di "ospiti invitati" a novembre e la società prevede il lancio finale nel primo trimestre del 2022. Lo riporta Usa Today. "Sono entusiasta di inviare il mio primo TRUTH su TRUTH Social molto presto. TMTG è stata fondata con la missione di dare voce a tutti", riferisce Trump in una nota giocando sul significato della parola TRUTH, 'verità' in inglese.

"Viviamo in un mondo in cui i talebani hanno un'enorme presenza su Twitter, eppure il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere - ha sottolineato l'ex inquilino della Casa Bianca -. Ciò è inaccettabile". Le voci conservatrici se la cavano bene sui social media tradizionali. Mercoledì, metà dei 10 post di collegamento più performanti di Facebook erano di media, commentatori o politici conservatori, secondo un elenco giornaliero compilato dal New York Times e da un professore di studi su internet, utilizzando i dati di Facebook.

Il Trump Media and Technology Group ha riferito di aver avviato una fusione con Digital World Acquisition Corp. per diventare una società quotata in borsa, con Trump come presidente. World Acquisition Corp. appartiene infatti alla categioria delle Spac, special purpose acquisition companies, cioè veicoli quotati che consentono di portare in Borsa le società private con cui si fondono più rapidamente rispetto ai tempi che sarebbero richiesti per un'offerta pubblica iniziale tradizionale. L'Ipo dell'8 settembre di DWA ha raccolto 287,5 milioni di dollari, secondo un documento depositato alla Securities and Exchange.

Trump Media and Technology Group (TMTG) inoltre ha fatto sapere che sta lavorando a un servizio di video on demand chiamato TMTG + che includerà programmi di intrattenimento, notizie e podcast. Tra i potenziali concorrenti segnalati dalla stessa TMTG sul proprio sito web, figurano Facebook, Twitter, Netflix, Disney + e la Cnn. A lungo termine TMTG, stando a quanto riferito sul sito, diventerà anche una potenza nel cloud computing e nei pagamenti in diretta competizione con Amazon, Microsoft, Google e Stripe. E in base alle slide disponibili per le liste di preorder nell'App Store, TRUTH somiglierà molto a Twitter, con messaggi brevi e gli handle degli utenti preceduti da "(at)".

Il nuovo social "farà molto rumore, ma non ci sarà una candidatura di Trump nel 2024", ha commentato a LaPresse Edward Luttwak, economista e politologo Usa. "La candidatura di Trump nel 2024 non ci sarà - ha aggiunto il politologo - perché non ha il sostegno della parte importante del Partito Repubblicano che è fatta da gente seria". Alla domanda se il nuovo social che Trump creerà sarà un successo Luttwak risponde: "Avrà successo ma limitato, ma - ribadisce - non funzionerà per essere nuovamente candidato alla Casa Bianca. Trump "anziché stare al centro, in contrapposizione agli eccessi della sinistra, proprio dal centro si è spostato. E questa 'formula' sara la causa della sua sconfitta rispetto all'obiettivo della candidatura", conclude Luttwak.

