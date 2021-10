Covid, in Gran Bretagna oltre 45mila casi in un giorno: è il dato più alto dal 20 luglio

16 ottobre 2021 a

Oltre 45mila nuovi contagi e 157 morti in 24 ore: la Gran Bretagna ripiomba nell'incubo Covid registrando un dato sconvolgente, il più alto dal 20 luglio. Gran parte del recente aumento dei malati di coronavirus riguarda i bambini dopo il ritorno a scuola. Il numero di decessi è 157, portando il totale nel Regno Unito a 138.237, il più alto d'Europa dopo la Russia.

Un incremento spaventoso che gli esperti giustificano parlando di due ipotesi: innanzitutto si tratterebbe di un aumento legato alla ripresa delle scuole. Il ritorno degli studenti in classe in presenza. La seconda - scrive - il Corriere della Sera, potrebbe essere riconducibile al caso di test molecolari che hanno fornito risultati negativi errati. L'errore sarebbe stato commesso in una clinica di Wolverhampton, a 21 chilometri da Birmingham. I test sbagliati hanno coinvolto 43 mila persone e sono relativi a risposte date fra l'8 settembre e il 12 ottobre. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e l'attività del laboratorio in questione è stata sospesa. In ogni caso la maggior parte degli esperti concorda che il picco di contagi sia riconducibile alla totale mancanza di restrizioni nel Regno Unito: nel Paese non c'è più nemmeno obbligo di mascherine al chiuso e l'inverno alle porte favorisce la circolazione del virus.

