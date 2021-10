Trovato morto il figlio di Zamparini, giallo a Londra

01 ottobre 2021 a

Armando Zamparini, 23 anni, figlio dell’ex proprietario del Palermo Calcio, è morto a Londra. Non ancora del tutto chiarite le circostanze del decesso di Armandino - come era noto negli ambiti della società di viale Del Fante - il cui corpo senza vita sarebbe stato ritrovato in una stanza di albergo a Londra, dove si trovava dopo aver conseguito la laurea.

Il giovane era l’unico figlio avuto da Maurizio Zamparini e da Laura Giordani. Zamparini ha altri 4 figli avuti col primo matrimonio.

