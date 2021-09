Povere donne afghane, i talebani aprono il ministero "contro il vizio"

17 settembre 2021 a

I talebani in Afghanistan hanno eliminato il ministero per gli Affari delle donne, sostituendolo con quello della Diffusione della virtù e prevenzione del vizio. Lo ha riferito Bbc, mostrando le immagini del nuovo cartello apposto sulla sede del ministero. Durante gli anni ’90, un analogo ministero imponeva severe limitazioni alle donne, in nome della legge islamica. Negli ultimi vent’anni le donne afghane hanno combattuto per ottenere molti diritti di base, ma sono forti i timori che il governo talebano completamente composto da uomini cancellerà quei progressi.

In passato, le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato fortemente il ministero di Virtù e vizi per il silenziamento del dissenso, l’imposizione violenta delle restrizioni, in particolare a donne e bambine, il clima di paura.

Donne in classi separate, i talebani decidono anche le materie da studiare

Negli anni ’90, il ministero era responsabile del dispiegamento della "polizia morale" nelle strade per costringere le persone ad adeguarsi alla radicale interpretazione della legge islamica dei talebani, la Sharia. Quegli agenti picchiavano le donne quando ritenevano non fossero vestite secondo le regole, o quelle che si trovavano fuori casa senza un uomo "guardiano".

