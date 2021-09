Talebani in Afghanistan, "come li massacrano". Il video terrificante di Cecilia Sala

09 settembre 2021 a

"Questo è Etilaatroz, non vi dice nulla ma si è distinto negli anni per un racconto lucido dell'Afghanistan, per le analisi e per le inchieste, soprattutto quelle sulla corruzione del vecchio governo". A raccontare sui social quello che sta accadendo ai giornalisti in Afghanistan è la reporter romana Cecilia Sala da Kabul. La 26enne è una delle poche croniste occidentali a trovarsi lì. E quello che pubblica è davvero spaventoso: "Ieri - denuncia - cinque giornalisti di Etilaatroz sono stati arrestati dai talebani, li hanno portati non si sa dove, li hanno torturati e li hanno rilasciati solo per portarli direttamente in ospedale". E pubblica il video terrificante di come sono ridotti dopo le torture.

"Il trattamento che i talebani riservano ai giornalisti locali è ovviamente molto peggiore di quello che riservano ai cronisti internazionali" sottolinea la Sala. "L'editore di Etilaatroz, Zaki Daryabi, sta combattendo con e per i suoi giornalisti. Non hanno intenzione di lasciare il Paese ma di continuare a raccontarlo".

