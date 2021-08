L'uragano Ida spaventa gli Usa: il nuovo incubo a sedici anni dalle devastazioni di Katrina il nuovo incubo

Pina Sereni 29 agosto 2021 a

L’uragano Ida ha toccato terra a Cuba, sulla costa meridionale della provincia di Pinar del Rio. Con venti che soffiano a 130 chilometri orari ha spazzato l’isola. E sta prendendo forza. Quando raggiungerà gli Stati Uniti, probabilmemente già questa mattina, Ida si sarà rinforzato, fino a raggiungere la categoria 4 diventando «estremamente pericoloso», prevedono i meteorologi. Lousiana e Florida saranno investite in pieno. La Louisiana, memore delle devastazioni di Katrina, sedici anni fa, si sta preparando al peggio. Tuttavia, mentre Katrina era un uragano di categoria 3 quando ha travolto New Orleans. Ida potrebbe raggiungere categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari. E il «bersaglio», ancora nuova volta, sarà l’area di New Orleans. Benjamin Schott, del Servizio meteorologico nazionale, ha parlato di una «tempesta che cambia la vita». Una combinazione di evacuazioni volontarie e obbligatorie è stata attivata per diverse città della Lousiana, compresa la capitale New Orleans, dove il sindaco La Toya Cantrell ha ordinato lo sgombero dei residenti dalle zone al di fuori del sistema degli argini. Chi vive all’interno degli protetti del Mississipi dovrà invece restare chiuso in casa fino a che la tempesta non cesserà.

In Florida l’uragano ha costretto la Nasa e Space X al rinvio di un nuovo lancio della capsula Dragon verso la Stazione spaziale internazionale. Si tratta di una missione di rifornimento per gli astronauti presenti all’interno dell’Iss con provviste e materiali per eseguire test di natura scientifica. Il decollo era previsto ieri ma le condizioni meteo, in via di peggioramento, hanno portato al rinvio di almeno 24 ore. «I cittadini della Louisiana hanno poco tempo per prepararsi all’arrivo di Ida», ha detto il governatore, John Bel Edwards, mettendo in guardia sulle possibili «gravi conseguenze in tutto lo Stato». Già a partire dall’alba Ida annuncerà l’arrivo con rovesci di considerevole entità che «potrebbero portare a inondazioni potenzialmente letali e danni catastrofici». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato lo stato di emergenza per la Louisiana in modo da poter fornire «fondi federali supplementari» nelle mani della autorità locali per far fronte immediatamente ai disagi che l’uragano potrebbe creare in un nuovo weekend di paura». Il Centro per gli uragani ha fatto sapere inoltre che una nuova depressione tropicale si è formata nelle prime ore di sabato: si trova 1.285 chilometri a est delle isole Leeward; è atteso che resti al largo sull’Atlantico e che non costituirà pericoli per la terraferma.

