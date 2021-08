Joe Biden dorme con il primo ministro israeliano Bennet. Il video virale: "Tremano i talebani?"

Giada Oricchio 29 agosto 2021 a

Sleepy Joe Biden? Sul web è diventato virale un video in cui il Presidente degli Usa sembra dormire durante l'incontro bilaterale con il premier israeliano Naftali Bennet alla Casa Bianca. Nel filmato si vedono i due leader seduti davanti ai giornalisti e ai flash dei fotografi, Bennet sta spiegando con tono deciso l'impegno per la crisi in Afghanistan e il forte legame che lega il suo paese all'America, ma Biden, che indossa la mascherina, lo ascolta a occhi chiusi, in silenzio, mani congiunte e testa reclinata verso il basso. "Biden si addormenta mentre parla col Primo Ministro israeliano. Tremano i talebani. Cina nel panico" recita la didascalia del post che sta facendo il giro sui social.

Il presidente Usa non fa un cenno di assenso né uno sforzo maxillofacciale di comprensione, dà proprio l'impressione di essersi appisolato. Piacevolmente, ma inopportunamente "coccolato" dalle parole dell'omologo israeliano. Non è chiaro se il Commander in Chief a stelle e strisce sia stato effettivamente rapito da Morfeo per qualche minuto o se sia semplicemente assorto nei gravi pensieri di questo periodo, di sicuro però non è un deepfake come quello delle elezioni 2020.

