Stop classi miste nelle università, la fatwa dei talebani sulle donne a scuola

21 agosto 2021

Funzionari talebani nella provincia occidentale di Herat hanno ordinato al governo e alle università private che alle ragazze non sia più permesso di frequentare le stesse classi insieme ai ragazzi. Lo scrive l’agenzia Khaama, spiegando che in un incontro durato 3 ore tra docenti universitari, titolari di istituzioni private e funzionari talebani, questi ultimi hanno affermato che non c’è alcuna giustificazione per continuare a mantenere le classi miste.

Il mullah Farid, capo dell’istruzione superiore dell’Emirato islamico afgano, che rappresentava i talebani nell’incontro nella provincia di Herat, ha affermato che le classi miste devono essere interrotte perché questo sistema è la radice di tutti i mali nella società. I docenti della provincia di Herat hanno affermato che, poiché le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero rimanere private dell’istruzione superiore.

