Muro di 40 chilometri tra Grecia e Turchia per fermare i migranti dell'Afghanistan

21 agosto 2021

La Grecia ha eretto una recinzione di 40 chilometri con sistemi di sorveglianza al confine con la Turchia, nel mezzo delle preoccupazioni per una possibile ondata di arrivi di migranti provenienti dall'Afghanistan. Lo riporta la Bbc. "Non possiamo aspettare passivamente il possibile impatto", "i nostri confini resteranno inviolabili", ha detto il ministro greco per la Protezione dei cittadini, Michalis Chrisochoidis durante una visita nella regione di Evros. La Turchia ha chiesto ai Paesi europei di assumersi la responsabilità per i migranti afghani.

In una telefonata con il premier greco Kyriakos Mitsotakis, sottolinea la Bbc, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che un forte aumento del numero di persone che lasciano l'Afghanistan potrebbe porre "una seria sfida per tutti". "Una nuova ondata di immigrazione è inevitabile se le misure necessarie non vengono adottate in Afghanistan e in Iran", ha detto Erogdan.

