Eveline Dellai e lo scandalo sessuale internazionale: ecco cosa le scriveva il premier

È Il libro I becchini del Belgio (in olandese: De Doodgravers van België, pubblicato il 1 luglio 2021 dal giornalista di Newsweek Wouter Verschelden) a rivelare la tresca che imbarazza un governo e fa tremare l'Europa. Lo scandalo politico e sessuale è quello che inguaia il premier del Belgio Alexander De Croo. E in mezzo alla bufera politica finisce anche l’attrice italiana di film per adulti Eveline Dellai.

De Croo, 46 anni, avrebbe dedicato tempo ed energie a spedire messaggi via Whatsapp alla bella Eveline, di 20 anni più giovane di lui, nonostante sia sposato e padre di due figli. Intervistata dal magazine online www.mowmag.com, è la stessa attrice nata a Villamontagna (Trento) nel 1993 da padre italiano e mamma ceka, diventata una delle stelle del cinema a luci rosse mondiale, insieme alla sorella gemella Silvia, a svelare alcuni particolari pruriginosi sulla sua relazione con l’importante politico belga.

Messaggini e corteggiamenti compromettenti che inguaiano De Croo, diventato presidente del Consiglio nell'ottobre 2020 e che ora, travolto dai dettagli che stanno saltando fuori dopo mesi di silenzio, rischia la poltrona.

