Joe Biden, il discorso del presidente sul ritiro dall'Afghanistan: "Basta soldati Usa morti"

16 agosto 2021 a

a

a

"Sono fermamente convinto che questa sia stata la decisione giusta. Dopo 20 anni ho imparato una lezione dura ovvero che non c'è un momento ideale per decidere il ritiro delle truppe". Il presidente Usa, Joe Biden, in conferenza stampa affronta la questione della crisi in Afghanistan spiega ai ritiro delle truppe Usa: "Non è nell'interesse degli Usa combattere una guerra civile in un Paese straniero, non chiederò alle forze americane che hanno fatto tanti sacrifici in questi 20 anni, di rimanere all'infinito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.