Il marito di Eugenie di York fa il porcellino a Capri? La difesa di Sarah Ferguson

Ma quanto sono birichini questi royal? Alberto di Monaco sull’orlo della separazione per un’altra figlia segreta, Andrea di York impossibilitato a uscire dalla Gran Bretagna per le frequentazioni con il miliardario pedofilo Epstein e adesso Jack Brooksbank, 35 anni, marito di Eugenie, la secondogenita di Sarah Ferguson e del principe Andrea. L’imprenditore ha sposato la nipote di Elisabetta II nel 2018 e a febbraio 2021 è diventato padre per la prima volta però una settimana fa è stato paparazzato dal settimanale “Chi” in dolce compagnia al largo di Capri. C’erano alcuni amici, Rachel Zalis e le modelle Maria Buccellati ed Erica Pelosini (immortalata in topless), uno yacht, qualche abbraccio e tante risate sotto il sole dei Faraglioni. Chi non c’era? La moglie, of course.

Le foto hanno fatto il giro del mondo e sicuramente non hanno illuminato il volto di Eugenie, fosse solo perché non era alle prese con un mare cristallino, ma con pannolini, biberon e l’uggioso clima britannico. Tuttavia, la suocera Sarah Ferguson difende Jack a spada tratta: “Era in prima pagina, ma è davvero un uomo onesto, una delle mie persone preferite, lo chiamo James Bond, è un ottimo padre, un marito favoloso” ha dichiarato durante il programma The One Show, dove ha presentato il suo ultimo libro, Her Heart for a Compass. Secondo Fergie la rossa, che di scappatelle se ne intende (celebre la sua in cui un uomo le baciava l’alluce, nda), è “una storia completamente inventata. Jack lavora come ambassador per Casamigos e stata facendo il suo lavoro”. In costume da bagno? Con tre ragazze, una risata da una parte e un aperitivo dall’altra? Un po’ sgarzulino questo nobile acquisito. Vero è che l’imprenditore era in Italia per un evento benefico a Capri sponsorizzato, tra gli altri, da Casamigos, il marchio di tequila di George Clooney e Rande Gerber, per cui lavora. Ma si può dire che non era affranto per la lontananza da Eugenie e dal piccolo August.

