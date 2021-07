Boris Johnson sarà di nuovo padre. Dopo un aborto spontaneo la neo moglie è di nuovo incinta

31 luglio 2021 a

Il premier britannico Boris Johnson e sua moglie aspettano il loro secondo figlio. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio la consorte del primo ministro inglese. Carrie Johnson ha detto di sentirsi «incredibilmente fortunata di essere di nuovo incinta» e ha rivelato coraggiosamente di aver subito un aborto spontaneo all'inizio di quest'anno, che le ha lasciato "il cuore spezzato". Il primo figlio dei Johnson, Wilfred, è nato il 29 aprile del 2020, pochi giorni dopo che il premier era stato contagiato dal Covid ed era stato ricoverato in terapia intensiva. La coppia si è sposata, in gran segreto, il 29 maggio scorso in una cerimonia privata alla cattedrale di Westminster a Londra. Johnson ha quattro figli con la seconda moglie, Marina Wheeler, dalla quale ha divorziato nel 2018, e una figlia avuta da una relazione extraconiugale.

Carrie, 33 anni, partorirà a dicembre. Ha scritto sul suo profilo: "Spero nel nostro bambino arcobaleno questo Natale".

