Italiani bloccati a Dubai e in Grecia. La Farnesina: "Rischi per chi viaggia"

Studenti italiani bloccati per Covid a Dubai e nell'isola greca di Ios. Sono trecento gli studenti costretti a restare nella città nella penisola arabica e duecento di loro sono positivi. A questi si aggiungono altri 15 studenti veneziani che, invece, sono rimasti nell'isola greca di Ios dopo che cinque di loro sono rimasti contagiati.

Solo ieri la Farnesina ha diffuso una nota per i viaggiatori all'estero in cui comunica che: "Da gennaio 2020 perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitaria causata da Covid-19. Tutti coloro che intendano recarsi all'estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario.

