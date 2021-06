"Trattava male tutti in ufficio. Ci provava con dipendenti e giornaliste". I racconti choc su Bill Gates

30 giugno 2021 a

Quattro dipendenti di Microsoft hanno accusato il fondatore Bill Gates di essere un "bullo" d'ufficio il cui slogan era: "Questa è l'idea più stupida che abbia mai sentito". Inoltre avrebbe affermato di aver perseguito relazioni sessuali con dipendenti e giornalisti. Lo ha riportato Insider.

La reputazione di Gates come capo irascibile si è creata non molto tempo dopo aver lanciato il colosso tecnologico Microsoft con l'amico d'infanzia Paul Allen nel 1975. Un portavoce del miliardario ha negato di aver maltrattato i dipendenti. Gates, 65 anni, è stato messo sotto esame dopo che lui e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio a maggio e sono emerse notizie sulle sue presunte relazioni extraconiugali e preoccupazioni sulla natura della sua relazione con il pedofilo condannato Jeffrey Epstein.

Gates avrebbe tracciato i suoi dipendenti memorizzando le loro targhe. Alcuni dipendenti Microsoft tuttavia, hanno difeso Gates dicendo che "ha urlato a tutti allo stesso modo", ma hanno ammesso che il suo stile di gestione potrebbe intimidire alcuni dipendenti. "Non sa davvero come scherzare o come connettersi con le persone", ha detto un altro ex dirigente, che ha descritto gli incontri a tu per tu con Gates come imbarazzanti.«Se ti ha detto che gli piacciono i tuoi capelli, non stava cercando di flirtare con te. In realtà gli piacevano i tuoi capelli". Un attuale dipendente di Microsoft ha detto a Insider: "È solo un essere umano imbarazzante per quanto riguarda le interazioni sociali".

Maria Klawe, ex membro del consiglio di amministrazione di Microsoft dal 2009 al 2015, ha affermato che "una persona come Bill Gates pensa che le solite regole di comportamento non si applichino a lui" e lo ha accusato di non essere ricettivo ai suggerimenti sul miglioramento della diversità. Klawe ha detto che Gates si è comportato come se fosse la "persona più intelligente nella stanza" e che la diversità non era qualcosa di cui Gates "era interessato a sentire".

Ha detto che quando i dirigenti donne suggerivano iniziative sulla diversità, Gates avrebbe risposto con: "Stai cercando di distruggere l'azienda?" Il portavoce di Gates ha detto a Insider che le accuse di Klawe sono una "grave ed errata caratterizzazione". La stessa Melinda Gates era un'impiegata di Microsoft, essendo stata assunta come product manager nel 1987, quando il miliardario le chiese per la prima volta di uscire mesi dopo aver flirtato con lei a una cena in conferenza. Nel 2006, Bill Gates avrebbe chiesto a un'impiegata Microsoft di uscire a cena in un'e-mail dopo aver partecipato a una presentazione che aveva tenuto, secondo il New York Times.

"Se questo ti mette a disagio, fai finta che non sia mai successo", ha scritto Gates nell'e-mail ottenuta dal New York Times . Un dipendente della Gates Foundation ha detto che il miliardario le ha chiesto un appuntamento mentre erano a un cocktail party a New York. "Voglio vederti. Cenerai con me?" Gates avrebbe detto alla donna.

Nella biografia del 1992 Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire, l'autore James Wallace ha rivelato che Gates aveva una presunta relazione con una donna sposata di 13 anni più grande di lui quando aveva 27 anni. La presunta relazione di Gates era con la moglie di un dirigente della Osborne Computer che viveva all'estero, secondo la biografia.

Un dirigente della Osborne Computer che era a conoscenza della presunta relazione ha detto a Wallace che "Bill aveva una vera predilezione per le donne anziane all'epoca". Adam Osborne, che ha sviluppato il primo PC di successo commerciale noto come Osborne 1, avrebbe chiesto a Gates di smettere di vedere la moglie del suo dipendente. "Gates ha detto a Osborne di farsi gli affari suoi", ha scritto Wallace.

Lo stesso Gates ha detto alla BBC che avrebbe hackerato il software di programmazione della sua scuola per assicurarsi di essere l'unico ragazzo in classe. 'Sono stato io quello che ha beneficiato di poter avere almeno le brave ragazze sedute vicino a me. Non è che potessi parlare con loro o altro, ma erano lì", ha detto Gates.

Wallace ha detto a Insider che, mentre Gates frequentava l'Università di Harvard nel 1973, avrebbe visitato gli strip club in un'area di Boston un tempo chiamata Combat Zone a causa dei suoi famigerati strip club, teatri porno e prostituzione.

Lo stesso Gates ha ammesso di frequentare la zona, incentrata su Washington Street tra Boylston Street e Kneeland Street, in un'intervista del 1994 con la rivista Playboy. "Solo perché sono andato lì non significa che mi sono impegnato in tutto quello che stava succedendo", ha detto Gates. 'Ho mangiato pizza, letto libri e guardato cosa stava succedendo. Sono andato ai commensali».

Wallace ha affermato a Insider che la propensione di Gates a socializzare con le donne è rimasta anche dopo aver iniziato a uscire con Melinda Gates nel 1987. Si dice che Bill abbia invitato gli amici a nuotare nudi nel suo appartamento da scapolo a Laurelhurst, dove ha "radunato" i ballerini dei locali notturni completamente nudi, ha detto Wallace. "Non so se li ha trasportati fisicamente o se ha semplicemente detto loro dove presentarsi", ha aggiunto Wallace.

Robert X. Cringely, che ha scritto una popolare rubrica di pettegolezzi sui computer per InfoWorld, ha rivelato a Insider che Gates era presumibilmente spesso ubriaco in occasione di eventi tecnologici e after-party e che "si ubriacava abbastanza facilmente". 'Tutti noi saremo stati in qualche affare in cui Bill era chiaramente compromesso. Era più felice se ubriaco", disse Cringely.

Gates, allora 33enne, ha portato un elicottero alla stazione sciistica di Les Arcs, nelle Alpi francesi, per un incontro internazionale di vendite per Microsoft nell'estate del 1988, dove sarebbe stato sorpreso sdraiato sopra una donna sul prato.

Anche dopo aver sposato Melinda, Gates ha detto alla rivista Time nel 1997 che andava ancora in vacanza annuale negli Outer Banks della Carolina del Nord con la sua ex fidanzata Ann Winblad, l'imprenditore di software con cui era uscito dal 1984 al 1987. Gli affari personali di Bill e Melinda Gates sono stati gestiti da Watermark Estate Management almeno dal 2001, che avrebbe organizzato viaggi annuali in spiaggia di Gates con Winblad. Nel frattempo, si dice che Gates abbia avuto incontri con Epstein incluso un volo per Palm Beach sull'aereo privato di Epstein.

Il portavoce afferma che Gates non aveva "assolutamente alcuna partnership commerciale o amicizia personale" con Epstein e che qualsiasi incontro tra i due riguardava la filantropia. "È estremamente deludente che siano state pubblicate così tante bugie sulla causa, le circostanze e la tempistica del divorzio di Bill Gates", ha aggiunto il portavoce. "Le voci e le speculazioni che circondano il signor Gates stanno diventando sempre più assurde ed è un peccato che le persone che hanno poca o nessuna conoscenza vengano definite "fonti".

La coppia si stava "solo coccolando" dopo che Gates si è unito ai suoi dipendenti per un drink in uno chalet svizzero e ha festeggiato fino al mattino presto, ha detto a Insider Dan Graves, un ex manager delle esportazioni di Microsoft. Dopo aver iniziato a uscire con Melinda, Gates avrebbe lottato per impegnarsi con lei e lei sarebbe stata consapevole del suo "donnaiolo". La coppia si è persino lasciata per almeno un anno all'inizio della loro relazione. "Bill voleva sposarsi, ma non sapeva se poteva davvero impegnarsi e avere Microsoft", ha detto Melinda in un'intervista per la docuserie Netflix Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates.

Secondo quanto riferito, la relazione di Gates con Epstein risale al 2011, ma è diventata un punto di contesa per la coppia nel settembre 2013, secondo il Daily Beast. Melinda Gates ha detto agli amici di essere furiosa per la loro presunta amicizia e di non voler avere nulla a che fare con Epstein, ma fonti hanno affermato che Bill Gates avrebbe visitato la casa di Epstein numerose volte. Bill Gates avrebbe anche parlato del suo matrimonio "tossico" con Epstein, che avrebbe dato a Gates consigli su come porre fine al suo matrimonio, secondo il Daily Beast.

Wallace ha affermato a Insider che "c'erano alcuni giornalisti di spicco che sapevano di questo comportamento" nel corso degli anni. Tuttavia, "non hanno mai riferito su di esso perché sapevano che Microsoft avrebbe tolto loro l'accesso", ha detto. Secondo Wallace, Gates si sarebbe persino guadagnato la reputazione di averci provato con le reporter donne che si occupavano di conferenze del settore come Comdex. "Le giornaliste hanno detto che avevano capito che non erano nemmeno le uniche", ha aggiunto. Le storie su Gates sarebbero state taciute nel corso degli anni, ma "l'alone si è rotto" quando Melinda ha divorziato da Gates, ha detto un dipendente di Microsoft a Insider.

"Chiunque avesse delle storie poteva tirarle fuori tutte quelle storie", ha aggiunto adesso la fonte.

