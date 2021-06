Euro2020, la star dell'Inghilterra è Baby George: il figlio di William e Kate conquista tutti

Giada Oricchio 30 giugno 2021 a

Baby George è la nuova mascotte dell’Inghilterra. Il primogenito di William d’Inghilterra e Kate Middleton ha fatto il suo debutto a una partita internazionale e l’Inghilterra ha vinto. George porta bene. Ieri, a Wembley, la squadra del “Tre Leoni” ha battuto la Germania ed è passata ai quarti di finale di Euro2020 (sabato incontrerà l’Ucraina, nda). Non succedeva da 55 anni e per di più lo ha fatto centrando la prima vittoria contro i tedeschi in un torneo importante dalla finale della Coppa del Mondo del 1966. La vittoria ha mandato in visibilio la Nazione e centinaia di migliaia di britannici hanno festeggiato in strada fino a notte fonda. Solo il piccolo George è riuscito a rubare la scena ai giocatori prima del fischio finale: giacca e cravatta coordinate a quelle del padre e stessa passione per il calcio.

Sembrava un piccolo William. In verità, all’inizio è stati pizzicato mentre faceva fatica a cantare l’inno God Save the Queen, dedicato alla bisnonna. Qualche parola bofonchiata e un’alzata di occhi al cielo per l’impazienza. Poi l’esultanza fanciullesca a ogni gol e al triplice fischio finale, mentre William (è il presidente della Football Association, nda) ha stretto forte i pugni in segno di soddisfazione e Kate ha applaudito composta nel suo blazer rosso di Zara da 59,99 sterline con top bianco, omaggio ai colori della squadra. Di recente è stato reso noto che il primo figlio dei duchi di Cambridge nel giorno del suo settimo compleanno ha saputo che un giorno salirà al trono.

