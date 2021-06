G7, il siparietto che non ti aspetti tra la Regina Elisabetta e Boris Johnson: "Dobbiamo fare finta?"

Giada Oricchio 12 giugno 2021 a

Simpatico fuori onda tra la Regina Elisabetta e il primo ministro britannico Boris Johnson al vertice G7: "Dobbiamo sorridere?". Sua Maestà Elisabetta II ha ospitato il ricevimento serale del G7 all'Eden Project in Cornovaglia, ma prima si è messa in posa con i leader mondiali per la foto di rito: dal presidente americano Joe Bidena all'omologo francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel al presidente del Consiglio Mario Draghi, dal primo ministro canadese Justine Trudeau al primo ministro giapponese Yoshihide Suga fino alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Ebbene la ITV news ha catturato un off record non proprio da protocollo. La Regina Elisabetta si è rivolta al primo ministro Boris Johnson e con il classico humor inglese ha detto: "Dovrebbe sembrare come se ci stessimo divertendo?" e Johnson: "Noi ci stiamo divertendo, nonostante le apparenze".

