Cannabis, Amazon a favore della legalizzazione

Amazon è a favore di una proposta di legge statunitense per legalizzare la cannabis a livello federale. Lo ha annunciato il colosso dell’e-commerce in un post in cui afferma che «sosterrà attivamente» la legalizzazione della marijuana a livello federale.

Il gruppo di Jeff Bezos ha inoltre deciso che eliminerà i test sull’uso di marijuana dal programma dei controlli per le assunzioni dei dipendenti. In particolare, per le posizioni non regolamentate dal Dipartimento dei trasporti.

«In passato, come molti datori di lavoro, abbiamo escluso dei candidati se risultavano positivi al test per l’uso di marijuana - ha spiegato il responsabile del retail, Dave Clark - Tuttavia, dato che le leggi statali si stanno muovendo negli Stati Uniti, abbiamo cambiato rotta». A marzo Amazon è stata accusata di aver violato la legge di New York per aver sottoposto i candidati ai test per l’uso di marijuana ormai vietati.

