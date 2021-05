Amazon a caccia del leone della Metro-Goldwyn-Mayer

Filippo Caleri 19 maggio 2021 a

Amazon cambia. Non solo distribuzione di merci ma anche di servizi e, soprattutto il cosiddetto entertainement cioè film e serie televisive sempre più copiose nella libreria virtuale di Prime Tv. Che presto potrebbe arricchirsi di nuovi titoli grazie alla possibile acquisizione della casa cinematografica statunitense Metro-Goldwyn-Mayer. Il colosso dell'e-commerce è in trattativa per acquisire la Mgm per circa 9 miliardi di dollari. Le indiscrezioni circolavano già da diverso tempo sui media statunitensi. Ma adesso fonti vicine al dossier snocciolano i dettagli di quello che sembra essere un accordo già quasi chiuso. I media parlano di trattative in corso tra Mike Hopkins, vicepresidente senior di Amazon Studios e Prime Video e il presidente del consiglio di amministrazione di Mgm Kevin Ulrich e ceo di Anchorage Capital, tra i principali azionisti di Mgm. Secondo il sito di informazione Variety la società cinematografica stava cercando un acquirente già dallo scorso dicembre.

Tra i segnali che indicano un incremento dell'attenzione di Amazon verso il mondo dell'intrattenimento vi è il fatto che la scorsa settimana il gruppo abbia annunciato il ri torno dell'ex top manager Jeff Blackburn in qualità di supervisione dei media. Amazon ha attualmente più di 200 milioni di membri Prime in tutto il mondo e nel 2020 sono stati oltre 175 milioni gli utenti di Prime che hanno usufruito della piattaforma streaming Video. Le ore di visione sono aumentate di oltre il 70% su base annua. Mgm sostiene di possedere una delle «biblioteche più profonde» del mondo cinematografico e contenuti TV premium. La società possiede infatti oltre 4.000 titoli cinematografici, che includono la serie di James Bond, lo Hobbit, Rocky, RoboCop e la Pantera Rosa oltre a film come «Il silenzio degli innocenti», «I magnifici sette», «Via col vento» e «Quattro matrimoni e un funerale». La libreria Mgm Tv include inoltre circa 17 mila episodi di serie televisive tra cui le serie di Stargate, Vikings e The Handmaid's Tale. Per i primi tre mesi del 2021 Mgm ha registrato un fatturato di 403,3 milioni di dollari (+27% anno su anno) e un utile netto di 29,3 milioni rispetto a una perdita netta di 12,1 milioni nel trimestre precedente.

