Che rivincita gli spaghetti alla bolognese! Ora battono i wurstel in casa della Merkel

Gli spaghetti alla bolognese - anzi, come li chiamano gli spaghettibolognese - sono diventati il piatto preferito dai tedeschi, battendo perfino il loro piatto numero uno, il currywurst (salciccia con patatine e salsa piccante) e le polpette che un tempo erano al primo posto. Lo svela il corrispondente di Italia Oggi da Berlino, Roberto Giardina, che racconta come la notizia dello spaghetto alla bolognese in cima alle richieste di tutte le mense pubbliche e private tedesche sia esplosa sulla stampa nazionale. Ed è stato un colpo al cuore, perché quegli spaghetti negli anni sono stati usati soprattutto per deridere gli italiani: famose le copertine insultanti di Der Spiegel, uno dei settimanali più importanti, con la pistola sul piatto di spaghetti negli anni di piombo e lo spaghetto fatto a cappio per l'Italia. Possiamo capire il popolo che ama i crauti: è un po' come se da noi la pizza fosse all'improvviso soppiantata dal sushi.

Ma nella classifica dei piatti più ricercati dai tedeschi al terzo posto (dopo spaghetti e salciccia) ci sono pure i cappelletti ripieni di verdura al pesto, i più richiesti dai vegetariani. Entrambi sono ordinabili dai dipendenti delle aziende anche per la serata, grazie a un nuovo servizio che ha fatto boom con il coronavirus: il click&snack che consente di ordinare il piatto preferito e trovarselo in busta da portare a casa precotto a fine turno. E anche in quel caso la pasta italiana è la preferita. Una vittoria clamorosa fuori casa...



