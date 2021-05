Ora sì che capiamo Melinda: Bill Gates le aveva messo le corna con una dipendente Microsoft

17 maggio 2021 a

a

a

Altro che diversità di vedute, alla fine la coppia più ricca e famosa del mondo, quella dei coniugi Bill e Melinda Gates è scoppiata per le ragioni più classiche della storia degli uomini: Bill aveva messo le corna alla moglie facendolo pure con una avvenente segretaria del suo staff in Microsoft. Lo scopre ora il Wall Street Journal che svela una inchiesta interna aziendale nata nel 2019 sul rapporto "inappropriato" fra il boss di Microsoft e la dipendente.

Trump sotto attacco. Mazzata di Bill Gates sul Covid e nuovo libro bomba

Secondo la testata fu per il risultato di questa inchiesta che Bill avrebbe deciso di lasciare la guida di Microsoft per dedicarsi solo alla beneficienza nel 2020, ma lui smentisce: "Non c'entra nulla quella inchiesta" e prova a minimizzare - anche se ammette - la relazione clandestina: "Roba vecchia saltata fuori molto tempo dopo".

I ricchi d'America sempre più ricchi, ma Trump perde 600 milioni di dollari

Sia come sia, Melinda si è trovata nero su bianco in un rapporto aziendale le corna subite. Non solo, secondo il New York Times, la ormai ex moglie era furiosa con Bill per la sua tendenza a giustificare tutti i maniaci del sesso e porcelloni del jet set. Non si tratta solo di avere avuto come compagno di bisbocce Jeff Epstein, ma anche di avere giustificato la condotta in azienda del suo direttore finanziario Michael Larson, accusato da un'altra dipendente di molestie sessuali. Bill l'ha coperto confermandolo al suo posto dopo litigate furiose con l'ex moglie Melinda.

Ecco quando finirà la pandemia. La profezia di Bill Gates

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.