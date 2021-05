Bill Gates e la moglie Melinda si sono lasciati, cosa c'è dietro il divorzio da 130 miliardi. La figlia: periodo difficile

04 maggio 2021 a

Non possiamo più crescere come coppia. Questa la spiegazione data da Bill e Melinda Gates che hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un comunicato congiunto pubblicato sui social. "Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio - si legge nella nota pubblicata su Twitter - Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita" hanno scritto sui social.

Un fulmine a ciel sereno. "È stato un periodo difficile per tutta la nostra famiglia. Sto ancora imparando come gestire al meglio le mie emozioni, così come noi tutti in questo momento, e sono grata di averne la possibilità", ha detto la figlia maggiore dei Gates, Jennifer, 25 anni, che affida a Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che le hanno rivolto "parole gentili e di conforto". "Grazie per comprendere il mio desiderio di privacy mentre ci approcciamo a una nuova fase della nostra vita", scrive Jennifer sottolineando di non voler commentare ulteriormente il divorzio dei suoi genitori.

Appena quattro mesi fa Bill e Melinda Gates avevano annunciato una donazione di altri 250 milioni di dollari per intensificare la lotta, a livello mondiale, alla pandemia da Covid. Una cifra che si era aggiunta al miliardo e mezzo già stanziato per finanziare cure e ricerche del vaccino e messo in campo dalla fondazione creata dal padre di Microsoft e dalla moglie, per anni una delle coppie d’acciaio del jet set internazionale e della filantropia planetaria, tanto da conquistare il titolo di "Persone dell’Anno" per Time nel 2005. Ma come hanno spiegato loro stessi, nella nota in cui hanno annunciato la separazione, l’impegno umanitario proseguirà anche da single.

Bill e Melinda si erano messi insieme nell’87 dopo essersi conosciuti a un evento a New York. Lei era andata a lavorare nel settore marketing per Microsoft per poi diventare responsabile del settore informazione, all’inizio degli anni ’90. La coppia si sposò l’1 gennaio ’94 alle Hawaii. Da quel momento Melinda lasciò l’azienda per dedicarsi alla famiglia che si sarebbe ben presto allargata con la nascita di Jennifer, Rory e Phoebe.

I Gates stabilirono il loro quartier generale in una residenza da sogno sul Lago Washington, a Medina, Virginia, ma senza staccarsi dal resto del mondo. Anzi, con la nascita della fondazione, avvenuta nel 2000, la coppia di super ricchi, con un patrimonio di oltre 130 miliardi di dollari, ha guidato operazioni di filantropia da record. Si calcola che fino al 2014 avessero donato alla fondazione più di 28 miliardi, cifra che negli ultimi sette anni è cresciuta in modo verticale, seppure non sia stata mai quantificata. Ma nel solo 2018 la coppia aveva donato altri 38 miliardi di dollari. Il Bill & Melinda Gates Foundation è considerato l’organizzazione filantropica più grande al mondo, con un patrimonio di oltre 51 miliardi di dollari.

