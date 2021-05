Sparatoria in una scuola in Russia, morti tra bambini e insegnanti

11 maggio 2021 a

Sono almeno 11, la maggior parte delle quali studenti, le vittime della sparatoria e della presa di ostaggi in Russia, nella Repubblica del Tatarstan, a Kazan. Lo riporta la Tass, citando fonti delle forze di sicurezza. Intanto, stando al Mash Telegram il secondo assalitore sarebbe stato ucciso dalle forze di sicurezza.

Sono almeno 32 i feriti della sparatoria avvenuta in una scuola di Kazan, nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. A riportarlo sono i media del paese, precisando che quattro di loro sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito inoltre dalla Ria-Novosti, tra le vittime ci sarebbero anche due ragazzi morti dopo essere precipitati dal terzo piano dell’edificio scolastico mentre cercavano di mettersi in salvo.

