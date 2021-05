Ritiratevi dalla Spianata delle Moschee, l'ultimatum di Hamas all'esercito israeliano

10 maggio 2021 a

Hamas, il gruppo che controlla Gaza e che è sulla lista dei terroristi in molti Paesi, ha inviato un ultimatum al governo israeliano di ritirare le truppe dalla Spianata delle Moschee (o Monte del Tempio) e dal quartiere di Sheikh Jarrah entro le 18 di oggi, le 17 in Italia. Lo riferiscono fonti di stampa israeliane.

Hamas avverte che attaccherà se lo stato ebraico non ritirerà le sue forze di sicurezza entro il termine richiesto. Chiede inoltre che i palestinesi detenuti in seguito alle rivolte di Gerusalemme siano liberati entro quel momento. L’esercito è in massima allerta lungo il confine di Gaza.

