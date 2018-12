Salvini in Israele: "Hezbollah terroristi". E il ministero della Difesa lo attacca

Il ministro Salvini in Israele con l'elicottero chiama gli "estremisti islamici" i miliziani di Hezbollah. "Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione" dichiara Salvini. "Per combattere il terrorismo islamico e riportare pace e stabilità, per un rapporto sempre più stretto fra scuole, università ed imprese, per cooperare in ricerca scientifica e sanitaria, per rinsaldare collaborazione e amicizia fra popolo italiano e popolo israeliano: io ci sono. Aspettiamo che anche Onu ed Unione Europea facciano la loro parte". Il caso dopo il tweet del ministro esplode subito: ad attaccarlo è il Ministero della Difesa che parla di preoccupazione e imbarazzo per le parole del vicepremier.

Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele.

Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione. pic.twitter.com/ECQMyu4VK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 dicembre 2018

"Non vogliamo alzare nessuna polemica - spiegano da fonti del ministero - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud nella missione Unifil, lungo la blue line. Questo perchè il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell’area. Tra l’altro l’Onu la sua parte la sta già facendo, c’è una missione, si chiama Unifil, da oltre 12 anni, e il comando è oggi sotto la guida italiana per la quarta volta".

Pronta la replica del ministro: "Mi stupisco per lo stupore che ho letto per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei che sconfinano nel territorio israeliano, non penso venga fatto per andare a fare la spesa..." ha dichiarato Salvini nel corso di una conferenza stampa a Gerusalemme.

"Sono orgoglioso del lavoro dei militari italiani, in Libano e non solo, ma a casa mia i terroristi si chiamano terroristi. Ci sono anche sentenze della Corte europea che danno ai terroristi l’appellativo di terroristi".