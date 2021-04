Niente compleanno con la regina Elisabetta, perché il principe Harry torna da Meghan

Giorgia Peretti 21 aprile 2021 a

Nessun colloquio tra il principe Harry e la regina Elisabetta II per chiarire i dissidi generati dall’intervista che hanno rilasciato i giovani coniugi Harry e Meghan ai microfoni di Oprah Winfrey. Ricordiamo che i consorti avevano mosso delle pesanti accuse di razzismo alla famiglia reale denunciando il clima di tensione che li avrebbe costretti a lasciare il castello. Un compleanno in solitudine, dunque, per la regina d’Inghilterra che proprio oggi varca la soglia dei 95 anni per la prima volta senza la sua “roccia”, Filippo. Nessun festeggiamento, né privato né pubblico, per il compleanno di Elisabetta che è ancora molto turbata dalla perdita del duca di Edimburgo. Annullati i tradizionali festeggiamenti che prevedevano 41 colpi di cannone sparati da Hyde Park a mezzogiorno in punto, 21 colpi lanciati da Windsor Great Park e 62 dalla Torre di Londra.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la regina in questo momento non avrebbe voglia nemmeno di affrontare le divergenze famigliari con il nipote. Harry sarebbe sparito dagli occhi indiscreti subito dopo il funerale del nonno per raggiungere di nuovo Meghan a Montecito, in California. Inizialmente si pensava che il principe rimanesse in patria per qualche giorno, almeno fino al novantacinquesimo compleanno della nonna. In realtà, la testata inglese ha reso noto che il principe Harry aveva già prenotato un volo con la British Airways, diretto a Los Angeles, partito nel pomeriggio di lunedì 19 aprile.

Secondo un’esclusiva del Daily Mail, l’automobile di Harry è stata vista allontanarsi dall’aeroporto di Los Angeles martedì pomeriggio, direzione Montecito. Dunque, il duca di Sussex sarebbe tornato dalla moglie Meghan Markle, in dolce attesa del loro secondogenito, e dal piccolo Archie poche ore dopo la cerimonia al castello Windsor. Da una fonte del "Mirror" sembrerebbe che il principe Harry, prima del funerale, abbia scritto una lettera al padre Carlo e al fratello William per spiegare il motivo della sua rottura con la famiglia. La scelta di inviare una missiva sarebbe stato il solo modo per contattare Carlo visto che quest’ultimo non avrebbe mai risposto alle numerose chiamate del figlio. “Ha scritto una nota molto personale a suo padre per provare a sistemare le cose, ma la tensione è ancora alta e le cose non sono si sono risolte esattamente nel modo in cui sperava” queste le dichiarazioni della fonte vicina alla famiglia reale. Tuttavia, pare che dopo il funerale del duca di Edimburgo tra i tre ci sia stato un breve colloquio ma resta ancora celato il contenuto della conversazione. Insomma, la tensione non accenna a placarsi soprattutto dopo l’intenzione della regina di non voler organizzare un summit familiare con Carlo, William e lo stesso Harry per discutere la situazione di quest’ultimo.

