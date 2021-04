Danimarca, stop ad AstraZeneca e la direttrice Tanja Erichsen sviene in diretta: paura in Danimarca

16 aprile 2021 a

a

a

La Danimarca annuncia lo stop definitivo al vaccino AstraZeneca e il video della conferenza diventa virale ma non per la decisione del governo sul siero di Oxford. Il Paese annuncia l'addio definitivo ad AstraZeneca, dopo averlo già sospeso il mese scorso a seguito delle segnalazioni di rari coaguli di sangue in alcune persone che avevano ricevuto il farmaco. La notizia viene anticipata in mattinata dalla tv di Stato e successivamente confermata in conferenza stampa dalle autorità sanitarie del Paese. Durante l'evento però la direttrice dell'agenzia farmaceutica danese, Tanja Erichsen, sviene tra lo stupore dei presenti. Poi viene portata in ospedale per precauzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.