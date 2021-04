È morto il principe Filippo. Il consorte della regina Elisabetta aveva 99 anni

09 aprile 2021 a

Lutto nella Royal Family. Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, è morto a 99 anni al Castello di Windsor. Lo ha annunciato una nota di Buckingham Palace.

"È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor", si legge nella nota ufficiale sulla morte di Filippo, nato a Corfù il 10 giugno 1921 e scomparso a 2 mesi dal traguardo del compleanno numero 100.

Un mese fa il principe consorte era stato dimesso dall’ospedale dove era rimasto un mese per un’infezione, e un successivo intervento al cuore per una condizione pre-esistente, che aveva tenuto il Regno Unito con il fiato sospeso. Il 99enne marito della regina Elisabetta II, che avrebbe compiuto 100 anni a giugno, era rientrato al castello di Windsor per riunirsi alla moglie.

La regina Elisabetta ha condensato in poche righe il dolore per la scomparsa del consorte dopo 73 anni di vita insieme. così la regina Elisabetta II ha annunciato oggi la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo. "È con profonda tristezza - si legge nella dichiarazione della monarca - che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita".

Filippo era comparso in pubblico l’ultima volta lo scorso 16 marzo, mentre lasciava il King Edward VII Hspital di Londra, dove era stato ricoverato per riprendersi dall’intervento al cuore al quale si era sottoposto nel St Bartholomew’s Hospital. Il Duca di Edimburgo era stato ricoverato al King Edward VII Hospital il 16 febbraio per un periodo di «riposo e osservazione», dopo avere sofferto un malore. Ma la degenza era stata prolungata e Buckingham Palace aveva in seguito riferito che Filippo era in cura per un’infezione. Dopo 13 notti, era stato trasferito all’unità cardiaca del St Bartholomew’s per un trattamento specialistico. Il Palazzo aveva riferito che il 3 marzo

Filippo si era sottoposto «con successo a una procedura per una condizione cardiaca pre- esistente».

All’uscita dal King Edward VII Hospital di Londra, Filippo era stato fotografato su una sedia a rotelle, prima di salire sull’auto che lo avrebbe portato al Castello di Windsor, per riunirsi alla regina Elisabetta, dopo aver trascorso 28 notti in ospedale, la sua degenza più lunga. In precedenza, ricorda il Telegraph, Filippo era stato visto l’ultima volta in pubblico nel luglio dello scorso anno, quando, nonostante l’età avanzata, aveva partecipato alla cerimonia del passaggio di consegne del suo ruolo di colonnello in capo del reggimento dei Rifles, dopo 67 anni di servizio. Lo stesso mese, era anche stato fotografato al matrimonio della principessa Beatrice, mentre a giugno era stato fotografato al fianco della regina per il suo 99esimo compleanno. Lo scorso novembre era stata diffusa la sua ultima foto ufficiale, che lo ritraeva accanto alla regina al Castello di Windsor, mentre insieme ammiravano una cartolina fatta dai loro pronipoti, i principi George e Louis e la principessa Charlotte, per il loro 73esimo anniversario di matrimonio. Dallo scorso marzo, Filippo aveva trascorso gran parte del suo tempo in isolamento al Castello di Windsor, come precauzione contro il Covid-19.

