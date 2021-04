AstraZeneca, altra grana per il vaccino: l'Olanda lo sospende per gli under60

02 aprile 2021 a

Una notizia dopo l’altra, un destro-sinistro che fa male al vaccino AstraZeneca. Dopo la decisione della Germania di bloccare il prodotto dell’azienda anglo-svedese per gli over60, adesso il governo olandese ha annunciato l’immediata sospensione della somministrazione del siero AstraZeneca a persone sotto i 60 anni.

Lo ha deciso il ministro della Salute Hugo de Jonge, dopo che sono stati segnalati cinque casi di trombosi con basso numero di piastrine in donne fra i 25 e i 65 anni di età, in un periodo fra sette e dieci giorni dopo aver ricevuto una dose di AstraZeneca. Una delle donne è deceduta. “Non vi può essere alcun dubbio sulla sicurezza dei vaccini. L’interruzione temporanea per gli under 60 è una misura precauzionale»», ha detto De Jonge in una lettera al parlamento, riferisce il sito NlTimes.

La sospensione precauzionale durerà almeno fino a mercoledì, quando l’agenzia europea per il farmaco (Ema) non si pronuncerà nuovamente sulla revisione dell’andamento della vaccinazione e le segnalazioni di casi di trombosi. E intanto la campagna vaccinale europea continua ad avere intoppi.

