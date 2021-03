Covid, nonna Elide Quaroni vaccinata a 106 anni: "Ho battuto spagnola, tifo e due guerre"

28 marzo 2021 a

E' troppo forte nonna Elide Quaroni, 107 anni a fine aprile che va a vaccinarsi "per dovere" perché a lei il virus non fa paura. "Ho battuto spagnola, tifo, tubercolosi, due guerre. Li ho beffati tutti, figuriamoci se questo virus mi fa paura: sono io che spavento lui, lo metto in ginocchio" ha raccontata la 106enne che si è presentata al centro vaccinale di Castel San Giovanni (Piacenza) per ricevere la sua dose di vaccino. A raccontarlo è "Telelibertà". "Il mio segreto è l'amore. Sono qui perché amo la vita, amo tutti, il brutto e il bello", dice Elide, arrivata accompagnata dalla nipote. "Dico solo che il segreto per vivere è l'amore, nient'altro" ha svelato la nonnina.

