Governo Draghi, Matteo Salvini fa mezza marcia indietro: "Niente polemiche, lavoriamo insieme"

28 marzo 2021 a

a

a

Matteo Salvini innesta mezza marcia indietro: "Niente polemiche, lavoriamo con il governo Draghi" spiega in un video pubblicato sui social. Il pressing della Lega sulle riaperture era partito durante la conferenza stampa del premier di govedì 25 marzo, in vista del prossimo decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare la prossima settimana, in sostituzione di quello attualmente in vigore che scade il 6 aprile era scattato. Oggi il leader della Lega è intervenuto sui social per spiegare meglio la posizione del Carroccio. "Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati: cure, vaccini, terapie domiciliari, se serve producendo anche vaccini in Italia, i rimborsi economici alle famiglie e imprese rapidi ed efficaci. E dopo Pasqua nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo un piano di riaperture e di ritorno alla vita. Salute e lavoro posso, anzi devono camminare insieme".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.