Serial killer americano accusato di omicidio ne confessa altri 15. Compreso quello della moglie

20 marzo 2021 a

a

a

I pubblici ministeri statunitensi hanno reso noto che un uomo accusato di un omicidio nel New Jersey, e sospettato per altri quattro omicidi nel New Mexico, ha affermato di essere responsabile di un totale di 16 omicidi, tra cui l’uccisione della moglie.

Il sito NJ.com riporta che l’assistente procuratore Alec Gutierrez ha affermato in tribunale che il 47enne Sean Lannon si è detto responsabile delle uccisioni di cui era accusato o sospettato nel New Jersey e nel New Mexico insieme ad «altri 11 omicidi». Lannon è stato arrestato mercoledì a St. Louis. Il difensore pubblico Frank Unger ha contestato l’accusa di omicidio nel New Jersey e ha sostenuto senza successo il rilascio preventivo del suo cliente.

Il New Jersey è uno degli Stati americani che da oltre 10 anni non prevedono la pena di morte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.