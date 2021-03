Tanzania, è morto il presidente John Magufuli che negava il virus: "Aveva il Covid"

18 marzo 2021 a

E' morto il presidente della Tanzania, John Magufuli il più negazionista di tutti sarebbe deceduto proprio a causa del Covid a 61 anni. La notizia è stata ufficializzata dal vice presidente del Paese africano, Samia Suluhu Hassan, in un messaggio televisivo. Da diversi giorni Magufuli non si vedeva più in pubblico e sarebbe deceduto per un problema cardiaco di cui soffriva da anni dopo aver contratto il coronavirus. Nel Paese, mentre si organizza il funerale, è stato istituito il lutto nazionale per 14 giorni. Il presidente aveva concesso ai suoi cittadini una sola cura contro la malattia: la sauna alle erbe mediche che ha installato davanti a due ospedali.

Ecco la sauna anti-Covid: in Tanzania si curano così, altro che vaccini

