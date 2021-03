Joe Biden, il presidente scivola tre volte sulle scalette dell'Air Force One

19 marzo 2021 a

a

a

Scivola per ben tre volte mentre cerca di salire a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa, Joe Biden, cade sulla scaletta dell'aereo di Stato americano che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense.

Ogni volta il presidente sembra perdere l'equilibrio ma si rialza immediatamente, la scena a ripetizione fa il giro del mondo: nel video immortalato dai media si vede Biden salire le scale, cadere, rialzarsi, cadere ancora e rialzarsi poi ripiombare a terra. Alla fine il presidente si tocca il ginocchio e riparte fifinché non arriva in cima, e dopo essersi voltato, saluta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.