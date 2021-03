Orban saluta l'Europa, l'Ungheria si vaccina con i cinesi

01 marzo 2021 a

a

a

Viktor Orban, premier ungherese, non vuole perdere tempo con l’Europa e si vaccina direttamente con il Sinopharm contro il Covid-19. L’Ungheria è il primo Stati della Ue ed acquistare e autorizzare l’uso di vaccini cinesi. "I vaccini riservati dall'Ue semplicemente non stanno arrivando o stanno arrivando più lentamente del previsto. Se non avessimo i vaccini russi e cinesi, saremmo in grossi guai", ha detto il primo ministro durante un'intervista radiofonica. E dopo lo strappo dell'Ungheria, che per prima ha avviato la somministrazione del vaccino russo Sputnik V e di quello cinese Sinopharm, a bypassare Bruxelles è anche la Repubblica Ceca. Il presidente Milos Zeman ha inviato una lettera al suo omologo Vladimir Putin per chiedergli di fornire a Praga il siero russo, mentre il primo ministro Andrej Babis ha affermato che il Paese non aspetterà il via libera dal regolatore europeo - l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) - per utilizzare lo Sputnik V.

Le regole Ue consentono a uno Stato membro l'autorizzazione per uso di emergenza di un medicinale e quindi anche di un vaccino in circostanze eccezionali come una pandemia. Lo Stato membro però si prende la responsabilità della scelta e decide autonomamente quali dati sono necessari per l'autorizzazione e quali requisiti imporrà per l'uso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.