Bloccate due persone armate vicino alla Casa Bianca

15 febbraio 2021 a

a

a

Il Secret Service ha arrestato due persone armate nei pressi della Casa Bianca. Secondo quanto confermato da fonti dell'agenzia preposta alla sicurezza del presidente e della polizia di Washington, i due, un uomo ed una donna, si sono avvicinati ad alcuni agenti ad un incrocio di Pennsylvania Avenue affermando di "voler incontrare il presidente degli Stati Uniti e di volergli consegnare una lettera".

Ad un controllo da parte degli agenti, è emerso che una delle due persone aveva con sé una pistola ad aria compressa, mentre l'altra nella sua auto aveva una pistola non registrata e munizioni. Al momento dell'incidente, che è avvenuto sabato scorso, il presidente Joe Biden non era alla Casa Bianca essendo partito venerdì sera per Camp David dove ha trascorso il weekend con la sua famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.